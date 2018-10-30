«Лестер» отказался переносить матч из-за смерти владельца

«Лестер» не будет переносить матч чемпионата Англии с «Кардиффом»

Матч чемпионата Англии по футболу между "Лестером" и "Кардиффом" пройдет согласно календарю лиги — 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба "Лестера".

Ранее из-за гибели владельца футбольного клуба Вичая Сриваддханапрабхи при крушении вертолета был перенесен матч команды в рамках Кубка английской лиги против "Саутгемптона". Игра должна была состояться 30 октября, новая дата проведения встречи будет объявлена позднее.

Матч 11-го тура Английской премьер-лиги пройдет в Кардиффе. Отмечается, что игроки выйдут на поле с траурными повязками, а матч будет предварять минута молчания.

"Лестер" занимает 12-е место в таблице чемпионата Англии.