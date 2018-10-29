Сейв вратаря ЦСКА признан одним из лучших в ЛЧ

Союз футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) составил список лучших сейвов вратарей по итогам третьего тура футбольной Лиги чемпионов. В число лучших спасений организацией был включен сейв голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна в матче против "Ромы".
В одном из игровых моментов нападающий римлян Патрик Шик буквально в упор расстреливал ворота 22-летнего россиянина, однако Помазун продемонстрировал свою реакцию и спас ворота от гола. Впрочем, в итоге его стараний оказалось недостаточно для победы — игра завершилась со счетом 0:3 в пользу итальянского клуба.
🙌 Best saves from matchday 3! 🛑 #UCL pic.twitter.com/R2tmcTJlUQ— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 29 октября 2018 г.
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Примечательно, что Помазун вышел на поле стадиона "Олимпико" вместо основного голкипера армейцев Игоря Акинфеева, пропускавшего поединок из-за дисквалификации. В предыдущем матче Лиги чемпионов он получил красную карточку, которая автоматически лишает банит игрока на один матч.