Игроки «Тоттенхэма» боятся ухода тренера в «Реал»

Футболисты лондонского "Тоттенхэма" обеспокоены возможным уходом главного тренера команды Маурисио Почеттино после завершения нынешнего сезона, сообщает "Советский спорт"

По информации The Daily Telegraph, опасения игроков усиливаются из-за откладывания сроков сдачи нового стадиона на неопределенный срок.

Отмечается, что аргентинский специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера мадридского "Реала" или "Манчестер Юнайтед"

Почеттино возглавляет "Тоттенхэм" с 2014 года. В нынешнем сезоне столичный клуб занимает пятое место (21 очко) после десяти туров чемпионата Англии.

Ранее "Тоттенхэм" официально объявил о продлении контракта с полузащитником Деле Алли.