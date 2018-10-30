Червиченко назвал везением забитый мяч «Спартака»

"Была боевая игра, напоминавшая гладиаторские бои. Техника и филигранные действия уступили место зубодробильным эпизодам, потому что сложилось ощущение, что в некоторых моментах игроки пытались друг друга убить, нежели забить мяч в чужие ворота. В какой-то момент показалось, что "Спартак" действует быстрее, не давая выходить из обороны и быстро перекрывая зоны, но не сказать, что переигрывал. Просто был побыстрее, ну и состав в целом у москвичей посильнее, у "Рубина" с подбором игроков много проблем, да вспомнить даже травму Сердара Азмуна в преддверии матча.

Забитый мяч "Спартака" — следствие везения, был 100% пенальти, вопросов нет. А то, что "Рубин" смог собраться и на последних минутах вырвал победу благодаря голу Егора Сорокина , который появился на поле за 5 секунд до решающего углового, говорит о том, что гости потеряли концентрацию. Получается, что у "Рубина" воля оказалась сильнее, чем у "Спартака".

Ничего не поменялось. Возможно, бегут чуть быстрее и бьются более безрассудно в некоторых моментах. То есть это некая заряженность на борьбу без дальнейшего продвижения вперед. А так, ничего нового, играют как играли, каждый показывает то, что может в силу индивидуального оснащения. Моментов в Казани у "Спартака" толком и не было, гол — следствие пенальти", — сказал Червиченко.