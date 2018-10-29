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«Реал» объявил об увольнении Лопетеги
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Лопетеги уволен с поста главного тренера мадридского «Реала» 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: AP Photo/Manu Fernandez
Испанский футбольный клуб "Реал" отправил в отставку главного тренера команды Хулена Лопетеги. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сантьяго Солари.
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