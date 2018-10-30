Акинфеев: Головин окажется в сильном клуба, а Дзюба является игроком мирового класса

Головин этим летом перешел в состав "Монако" из ЦСКА.

"Что касается Головина, то в начале карьеры в ЦСКА он был молодой и зеленый. Однако, общаясь с Леонидом Викторович [Слуцким], я слышал от него, что это будет футболист топового уровня и игрок сильного чемпионата. В тренировках было видно, что он растет, прибавляет семимильными шагами, а "Монако" — это переходный этап, думаю, он окажется в более сильном клубе", — сказал Акинфеев.

Голкипер отметил и еще одного молодого игрока ЦСКА — нападающего Федора Чалова . "Его основная проблема — психология, он начинает никнуть, если что-то не получается. Стараюсь ему помогать в этом, ведь надо делать так, чтобы получалось то, что не получилось. Он тоже может уехать в Европу — поправит психологию и станет еще более сильным футболистом и личностью", — подчеркнул спортсмен.

Также многолетний капитан сборной России высказался о своем преемнике Артеме Дзюбе.