Полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина ждет яркая карьера в сильном европейском клуба, а нападающий "Зенита" и капитан национальной команды Артем Дзюба — футболист мирового класса на данный момент. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал бывший голкипер сборной Игорь Акинфеев.
Головин этим летом перешел в состав "Монако" из ЦСКА.
"Что касается Головина, то в начале карьеры в ЦСКА он был молодой и зеленый. Однако, общаясь с Леонидом Викторович [Слуцким], я слышал от него, что это будет футболист топового уровня и игрок сильного чемпионата. В тренировках было видно, что он растет, прибавляет семимильными шагами, а "Монако" — это переходный этап, думаю, он окажется в более сильном клубе", — сказал Акинфеев.
Голкипер отметил и еще одного молодого игрока ЦСКА — нападающего Федора Чалова. "Его основная проблема — психология, он начинает никнуть, если что-то не получается. Стараюсь ему помогать в этом, ведь надо делать так, чтобы получалось то, что не получилось. Он тоже может уехать в Европу — поправит психологию и станет еще более сильным футболистом и личностью", — подчеркнул спортсмен.
Также многолетний капитан сборной России высказался о своем преемнике Артеме Дзюбе.
"Как в футболисте мы в нем [Дзюбе] никогда не сомневались. Когда он играл за "Томь", "Арсенал", то всегда выделялся, забивал, боролся. Он помудрел, та игра с Саудовской Аравией придала ему уверенности, он вышел и забил, получил заряд позитива от болельщиков. До сих пор играет на топ уровне, он нападающий мирового класса", — отметил Акинфеев.