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Кокорин ответил видеоблогеру Мэддисону
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Кокорин ответил на письмо блогеру Мэддисону, которое тот ему прислал в СИЗО 

RT на русском + ещё 16 26 минут назад
Фото: АГН "Москва"
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин ответил известному российскому видеоблогеру Илье Давыдову (Мэддисону), который прислал ему письмо в СИЗО.
Ответ футболиста блогер опубликовал в своём Twitter.
«С Пашей мы не купались, спасибо за письмо», — написал игрок, оставив свой автограф.
Отметим, что в сообщении блогера говорилось о том, что он пишет письмо из ванной, так как, по его словам, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев «любили принять джакузи».
При этом блогер подписался именем Владимира Владимировича Виста и отправил футболисту своё фото в ванной.
11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Ранее член ОНК Иван Мельников заявил, что у Кокорина и Мамаева будет возможность продолжить карьеру в сборной СИЗО.
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