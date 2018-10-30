Российский футболист погиб от переохлаждения

Российский футболист погиб от холода

Российский футболист Константин Андросенко погиб в Смоленской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации канала, тело 38-летнего спортсмена было обнаружено в минувшую субботу, предварительной причиной смерти названо переохлаждение. При этом обстоятельства кончины Андросенко до сих пор неизвестны.

Константин Андросенко играл в большой, пляжный и мини-футбол, а также тренировал игроков.