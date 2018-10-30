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Российский футболист погиб от переохлаждения
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Российский футболист погиб от холода 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Российский футболист Константин Андросенко погиб в Смоленской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации канала, тело 38-летнего спортсмена было обнаружено в минувшую субботу, предварительной причиной смерти названо переохлаждение. При этом обстоятельства кончины Андросенко до сих пор неизвестны.
Константин Андросенко играл в большой, пляжный и мини-футбол, а также тренировал игроков.
Согласно информации на сайте Федерации футбола Смоленской области, в качестве игрока в большой футбол Андросенко выступал за такие клубы, как «Металлург» и «Рославль-Ситалл», в качестве игрока в мини-футбол — за «ЖБИ-2-Сбербанк», в качестве игрока в пляжный футбол — за «Смоленские бриллианты» и «ВТБ».
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