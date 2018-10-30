Чаловым заинтересовались в Англии

СМИ: Нападающий ЦСКА Чалов попал в сферу интересов «Уотфорда»

Английский футбольный клуб «Уотфорд» заинтересован в приобретении форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, селекционеров коллектива из Английской Премьер-лиги (АПЛ) привлекла результативная игра Чалова в текущем сезоне.

На данный момент футболист лидирует в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-лиги (РПЛ), забив восемь мячей в 12-ти матчах.