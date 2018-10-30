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Чаловым заинтересовались в Англии
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СМИ: Нападающий ЦСКА Чалов попал в сферу интересов «Уотфорда» 

RT на русском 25 минут назад
Фото: @pfc_cska Twitter
Английский футбольный клуб «Уотфорд» заинтересован в приобретении форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, селекционеров коллектива из Английской Премьер-лиги (АПЛ) привлекла результативная игра Чалова в текущем сезоне.
На данный момент футболист лидирует в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-лиги (РПЛ), забив восемь мячей в 12-ти матчах.
Ранее руководитель Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин сообщил, что один из клубов АПЛ готов предложить за Чалова €5 млн
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