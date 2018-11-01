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Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы
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Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы 

Вести.Ru + ещё 12 3 часа назад
Член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников объяснил, почему известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в двухместных камерах в СИЗО "Бутырка". По его словам, это было сделано ради их же безопасности.
"Подозреваемых по громким преступлениям стараются держать под наблюдением, чтобы с ними ничего не случилось. Ведь в больших камерах с ними может произойти всё что угодно. Фактически их посадили в двухместные камеры ради их же безопасности", — приводит слова Мельникова Чемпионат.com.
Напомним, что Кокорин и Мамаев были заключены под стражу за избиение чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя известной телеведущей Ольги Ушаковой. Футболисты проходят по статьям "Хулиганство" и "Побои".
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