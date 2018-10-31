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«Кайрат» проиграл без Аршавина
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«Кайрат» без Аршавина проиграл «Кызыл-Жару» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: РИА Новости
"Кайрат" уступил "Кызыл-Жару" в 23-м туре чемпионата Казахстана. Алматинцы играли без бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина. Форвард получил двухматчевую дисквалификацию за удар соперника. В концовке второго тайма на поле в составе "Кайрата" появился бывший защитник "Крыльев Советов" Сергей Политевич.
Матч не имел турнирного значения для "Кайрата" — клуб досрочно занял второе место в таблице и не изменит позиции до конца сезона.

Чемпионат Казахстана

Премьер-лига
23-й тур  "Кызыл-Жар" — "Кайрат" — 2:1 (1:1)
Голы: Парагулгов, 6 (0:1). Мулдинов, 37 (1:1). Сисей, 81 (2:1).
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