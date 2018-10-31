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Футболистам академии «Спартака» временно запретили играть
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Футболистам академии «Спартака» запрещено играть до 5 декабря 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Футболистам академии "Спартак" имени Федора Черенкова запрещено принимать участие в в соревнованиях и иных массовых мероприятиях до 5 декабря, сообщает "Советский спорт".
Такое решение было принято по предписанию, которое поступило в академию от главного государственного санитарного врача по Восточному округу Москвы. Запрет на участие в соревнования был наложен после случаев заболевания вирусным гепатитом А воспитанникам академии.
"С сегодняшнего дня и до 5 декабря нашим воспитанникам нельзя выступать в официальных соревнованиях. Временно приостанавливается деятельность интерната. Учебно-тренировочный процесс будет скорректирован", — приводит слова директора академии Дмитрия Сидорова официальный сайт "Спартака".
Ранее эксперт рассказал об "агонии" после отставки тренера "Спартака".
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