Футболистам академии «Спартака» временно запретили играть

Футболистам академии «Спартака» запрещено играть до 5 декабря

Футболистам академии "Спартак" имени Федора Черенкова запрещено принимать участие в в соревнованиях и иных массовых мероприятиях до 5 декабря, сообщает "Советский спорт".

Такое решение было принято по предписанию, которое поступило в академию от главного государственного санитарного врача по Восточному округу Москвы. Запрет на участие в соревнования был наложен после случаев заболевания вирусным гепатитом А воспитанникам академии.

"С сегодняшнего дня и до 5 декабря нашим воспитанникам нельзя выступать в официальных соревнованиях. Временно приостанавливается деятельность интерната. Учебно-тренировочный процесс будет скорректирован", — приводит слова директора академии Дмитрия Сидорова официальный сайт "Спартака".

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