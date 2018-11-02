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Пострадавшему в Риме фанату ЦСКА пришили ногу
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Пострадавший в римском метро фанат ЦСКА остается в тяжелом состоянии 

Газета.Ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: ANSA/PERI-PERCOSSI/ilsole24ore.com
Оксана Романова, сестра пострадавшего в римском метро фаната московского ЦСКА Дмитрия Тюрина, рассказала о состоянии брата.
"Состояние Дмитрия тяжелое. Борются за сохранение ноги. Пока вопрос остается. Они ее пришили, восстановили кровообращение, наложили искусственные вены. На данный момент нужно делать еще много операций, но они пока к ним не могут приступить, потому что нет гарантий, что они смогут ее восстановить", — цитирует Романову Sport24.
Перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА на станции "Repubblica" произошел сбой в работе эскалатора, в результате которого пострадали десятки человек, в том числе 16 болельщиков московского клуба.
Ранее сообщалось, что ЦСКА поблагодарил оказавших помощь пострадавшим в Риме фанатов.
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