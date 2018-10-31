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«Реал» разгромил «Мелилью» в Кубке Испании
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«Реал» разгромил «Мелилью» в Кубке Испании 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Мадридский "Реал" в матче Кубка Испании одержал разгромную победу над "Мелильей", которая представляет третий дивизион страны, сообщает "Советский спорт".
Матч завершился со счетом 4:0 в пользу мадридского клуба. Забитые мячи на свой счет записали Карим Бензема, Марко Асенсио, Альваро Одриосола и Кристо Гонсалес. Ответный матч пройдет в Мадриде 5 декабря.
Стоит отметить, что этот матч стал первым для "Реала" после отставки главного тренера Хулена Лопетеги.
Ранее Конте отклонил предложение "Реала".
Кубок Испании. 1/16 финала. 1-й матч"Мелилья" — "Реал" (Мадрид) — 0:4Голы: 0:1 — Бензема, 28; 0:2 — Асенсио, 45+1; 0:3 — Одриосола, 79; 0:4 — Гонсалес, 90+2.
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