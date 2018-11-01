Малком прояснил своё будущее

Бразилец посчитал нужным заверить всех, что он не намерен покидать каталонский клуб в ближайшее время.

"Конечно я читал эти новости. Но я не просто так перешёл в "Барселону". У меня много целей и я настроен решительно. Уверен, что однажды мои цели будут достигнуты. Я твёрдо намерен бороться за место в составе" — приводит слова Малкома A Bola.

Напомним, что 21-летний полузащитник перешёл в "Барселону" из "Бордо" прошлым летом за 41 миллион евро. Однако в стане "сине-гранатовых" его ожидал дефицит игровой практики.