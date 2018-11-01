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Малком прояснил своё будущее
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Малком прояснил своё будущее 

Soccer News + ещё 1 1 час назад
Фото: Soccer News
Бразилец посчитал нужным заверить всех, что он не намерен покидать каталонский клуб в ближайшее время.
"Конечно я читал эти новости. Но я не просто так перешёл в "Барселону". У меня много целей и я настроен решительно. Уверен, что однажды мои цели будут достигнуты. Я твёрдо намерен бороться за место в составе" — приводит слова Малкома A Bola.
Напомним, что 21-летний полузащитник перешёл в "Барселону" из "Бордо" прошлым летом за 41 миллион евро. Однако в стане "сине-гранатовых" его ожидал дефицит игровой практики.
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