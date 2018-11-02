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«МанСити» обыграл «Фулхэм»
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«МанСити» обыграл «Фулхэм» и пробился в четвертьфинал Кубка английской лиги 

Вести.Ru + ещё 15 2 часа назад
Фото: https://twitter.com/ManCityRU
Футбольный клуб "Манчестер Сити" смог выйти в четвертьфинал Кубка английской лиги. В четверг, 1 ноября, команда в матче 1/8 финала на своем поле одержала победу над "Фулхэмом" со счетом 2: 0.
В составе победителей дубль на 18-й и 65-й минутах оформил 19-летний испанский форвард Брахим Диас. Александр Зинченко провел на поле всю встречу, но результативными действиями не отметился.
В четвертьфинальном матче "Манчестер Сити" сыграет с победителем пары "Лестер" — "Саутгемптон". Эта игра была перенесена из-за трагедии с владельцем "Лестера".
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