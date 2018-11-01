«Специфические запахи»: адвокат Кокориных побывала в СИЗО

Адвокат братьев Кокориных Татьяна Стукалова поделилась впечатлениями от посещения СИЗО «Бутырка», где содержатся ее подзащитные.
По ее словам, в Бутырке «со времен Пугачева ничего не изменилось»: «специфические запахи и большие очереди».
При этом Стукалова отметила, что Александр и Кирилл Кокорины чувствуют себя хорошо и благодарят всех, кто их поддерживает.
Стукалова рассказала, что Александр ответил уже на 1000 писем, поступивших к нему в СИЗО, и ни в одном из них не было негатива.
Адвокат утверждает, что братья Кокорины попали в СИЗО из-за «интриги», в тонкостях которой она пока не разобралась.
«Как человек честный и прямой, воспитанный спортом, он (Александр Кокорин) задаёт нам, защитникам, вопрос: «Почему всё построено на лжи?» На этот вопрос даже я пока не могу ему ответить, не разобравшись в тонкостях интриги, которая позволяет удерживать их в тюрьме с самого начала расследования этого уголовного дела, окончание которого может быть очень неожиданным для всех», — написала Стукалова.
Напомним, Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий стали фигурантами дела о двух драках в центре Москвы, в которых пострадали три человека: водитель Виталий Соловчук, чиновник Минтранса Денис Пак и глава НИИ «НАМИ» Сергей Гайсин.