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«Специфические запахи»: адвокат Кокориных побывала в СИЗО
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Адвокат Кокориных рассказала о странном запахе в СИЗО 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Адвокат братьев Кокориных Татьяна Стукалова поделилась впечатлениями от посещения СИЗО «Бутырка», где содержатся ее подзащитные.
По ее словам, в Бутырке «со времен Пугачева ничего не изменилось»: «специфические запахи и большие очереди».
При этом Стукалова отметила, что Александр и Кирилл Кокорины чувствуют себя хорошо и благодарят всех, кто их поддерживает.
Стукалова рассказала, что Александр ответил уже на 1000 писем, поступивших к нему в СИЗО, и ни в одном из них не было негатива.
Адвокат утверждает, что братья Кокорины попали в СИЗО из-за «интриги», в тонкостях которой она пока не разобралась.
«Как человек честный и прямой, воспитанный спортом, он (Александр Кокорин) задаёт нам, защитникам, вопрос: «Почему всё построено на лжи?» На этот вопрос даже я пока не могу ему ответить, не разобравшись в тонкостях интриги, которая позволяет удерживать их в тюрьме с самого начала расследования этого уголовного дела, окончание которого может быть очень неожиданным для всех», — написала Стукалова.
Напомним, Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий стали фигурантами дела о двух драках в центре Москвы, в которых пострадали три человека: водитель Виталий Соловчук, чиновник Минтранса Денис Пак и глава НИИ «НАМИ» Сергей Гайсин.
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