«Специфические запахи»: адвокат Кокориных побывала в СИЗО

Адвокат Кокориных рассказала о странном запахе в СИЗО

Адвокат братьев Кокориных Татьяна Стукалова поделилась впечатлениями от посещения СИЗО «Бутырка», где содержатся ее подзащитные.

По ее словам, в Бутырке «со времен Пугачева ничего не изменилось»: «специфические запахи и большие очереди».

При этом Стукалова отметила, что Александр Кирилл Кокорины чувствуют себя хорошо и благодарят всех, кто их поддерживает.

Стукалова рассказала, что Александр ответил уже на 1000 писем, поступивших к нему в СИЗО, и ни в одном из них не было негатива.

Адвокат утверждает, что братья Кокорины попали в СИЗО из-за «интриги», в тонкостях которой она пока не разобралась.