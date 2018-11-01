Ещё
Болельщики «Спартака» освистали Глушакова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болельщики «Спартака» освистали Глушакова в матче с «Анжи» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Болельщики футбольного клуба "Спартак" освистали капитана команды Дениса Глушакова перед началом матча 1/8 финала Олимп — Кубка России с махачкалинским "Анжи". Передает корреспондент ТАСС с места событий.
Игра проходит на "Открытие-Арене".
Болельщики "Спартака" стали освистывать капитана команды во время выхода команд на поле. Болельщики красно— белых продолжили выражать недовольство, когда игрок подошел к мячу перед началом матча. Кроме того, каждое касание мяча капитаном "Спартака" сопровождается свистом с трибун.
Перед началом встречи болельщики "Спартака" вывесили баннер на трибуне в поддержку уволенного в конце октября с поста главного тренера клуба Массимо Карреры. На баннере болельщики поблагодарили тренера за проделанную работу на посту тренера команды.
Глушаков был отстранен от основного состава 18 сентября, такое решение принял Каррера, занимавший пост главного тренера "Спартака". Глушаков и Андрей Ещенко поставили "лайк" под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес Карреры. Глушаков тренировался и играл за молодежную команду "Спартака", а после увольнения Карреры 23 октября он вернулся к тренировкам с основой. Глушаков попал в заявку команды на матч 12-го тура Российской премьер-лиги с "Рубином" (1:1), но на поле не появился.
ТАСС: последние новости
УЕФА открыл дело по итогам матча Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА Неймару грозит шесть лет тюрьмы за мошенничество Сорокин: УЕФА не будет иметь проблем с возможной организацией финала ЛЧ в Петербурге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
18-летняя чемпионка погибла при пожаре22
Американка побила рекорд российской чемпионки18
Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы247
«Зенит» вылетел из Кубка России по футболу2
Не тот уровень: экс-тренер «Реала» отказал «Спартаку»
Видео
00:15
Неймару грозит шесть лет тюрьмы
Футбол В мире
01:17
Российский футболист погиб от переохлаждения
Футбол
01:04
Российских гимнасток обвинили в отставании от американок
Летние виды спорта
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
00:40
Появилось видео крушения вертолета владельца «Лестера»
Футбол
00:35
Зидан обратился в видео к болельщикам «Ювентуса»
Футбол
00:26
Россиян дисквалифицировали за допинг
Легкая атлетика
05:09
Плющенко прошелся по «воскресшей» Туктамышевой
Фигурное катание
03:11
В разбившемся вертолете был владелец «Лестера» с дочерью
Футбол
05:09
Раздетая стюардесса и Sex bomb: как удивляют фигуристы
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение