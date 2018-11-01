Болельщики «Спартака» освистали Глушакова

Болельщики футбольного клуба "Спартак" освистали капитана команды Дениса Глушакова перед началом матча 1/8 финала Олимп — Кубка России с махачкалинским "Анжи". Передает корреспондент ТАСС с места событий.
Игра проходит на "Открытие-Арене".
Болельщики "Спартака" стали освистывать капитана команды во время выхода команд на поле. Болельщики красно— белых продолжили выражать недовольство, когда игрок подошел к мячу перед началом матча. Кроме того, каждое касание мяча капитаном "Спартака" сопровождается свистом с трибун.
Перед началом встречи болельщики "Спартака" вывесили баннер на трибуне в поддержку уволенного в конце октября с поста главного тренера клуба Массимо Карреры. На баннере болельщики поблагодарили тренера за проделанную работу на посту тренера команды.
Глушаков был отстранен от основного состава 18 сентября, такое решение принял Каррера, занимавший пост главного тренера "Спартака". Глушаков и Андрей Ещенко поставили "лайк" под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес Карреры. Глушаков тренировался и играл за молодежную команду "Спартака", а после увольнения Карреры 23 октября он вернулся к тренировкам с основой. Глушаков попал в заявку команды на матч 12-го тура Российской премьер-лиги с "Рубином" (1:1), но на поле не появился.