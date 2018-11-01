Болельщики «Спартака» освистали Глушакова в матче с «Анжи»

Игра проходит на "Открытие-Арене".

Болельщики "Спартака" стали освистывать капитана команды во время выхода команд на поле. Болельщики красно— белых продолжили выражать недовольство, когда игрок подошел к мячу перед началом матча. Кроме того, каждое касание мяча капитаном "Спартака" сопровождается свистом с трибун.

Перед началом встречи болельщики "Спартака" вывесили баннер на трибуне в поддержку уволенного в конце октября с поста главного тренера клуба Массимо Карреры . На баннере болельщики поблагодарили тренера за проделанную работу на посту тренера команды.