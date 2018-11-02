Бывший тренер «Реала» может возглавить «Спартак» 

Главный тренер «Ноттингем Форест» Айтор Каранка является одним из претендентов на пост главного тренера московского «Спартака».
Об этом сообщает Calciomerato.
45-летний специалист ранее тренировал английский «Мидлсбро», с которым вышел в Премьер-лигу и был ассистентом Жозе Моуринью в мадридском «Реале».
На данный момент московским «Спартаком» руководит исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо, который входил в штаб уволенного Массимо Карреры.
Ранее сообщалось, что вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов обсудил с фанатами клуба увольнение Карреры.