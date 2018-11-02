Ещё
Бывший тренер «Реала» может возглавить «Спартак»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший тренер «Реала» может возглавить «Спартак» 

RT на русском + ещё 8 48 минут назад
Фото: Reuters
Главный тренер «Ноттингем Форест» Айтор Каранка является одним из претендентов на пост главного тренера московского «Спартака».
Об этом сообщает Calciomerato.
45-летний специалист ранее тренировал английский «Мидлсбро», с которым вышел в Премьер-лигу и был ассистентом Жозе Моуринью в мадридском «Реале».
На данный момент московским «Спартаком» руководит исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо, который входил в штаб уволенного Массимо Карреры.
Ранее сообщалось, что вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов обсудил с фанатами клуба увольнение Карреры.
RT на русском: последние новости
В ОНК рассказали, почему Кокорина и Мамаева поместили в двухместные камеры в СИЗО Адвокат рассказала о состоянии братьев Кокориных, находящихся в СИЗО Салах рассказал, где он всегда хотел играть
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болельщики «похоронили» Глушакова2
Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы248
Предавшего жену Глушакова опозорили9
Тарасов лишился двух дорогих иномарок
«Специфические запахи»: адвокат Кокориных побывала в СИЗО20
Видео
00:15
Неймару грозит шесть лет тюрьмы
Футбол В мире
01:17
Российский футболист погиб от переохлаждения
Футбол
01:04
Российских гимнасток обвинили в отставании от американок
Летние виды спорта
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
00:40
Появилось видео крушения вертолета владельца «Лестера»
Футбол
00:14
Болельщики «похоронили» Глушакова
Футбол
00:35
Зидан обратился в видео к болельщикам «Ювентуса»
Футбол
00:26
Россиян дисквалифицировали за допинг
Легкая атлетика
05:09
Плющенко прошелся по «воскресшей» Туктамышевой
Фигурное катание
03:11
В разбившемся вертолете был владелец «Лестера» с дочерью
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение