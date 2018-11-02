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Вратарь пытался спасти владельца «Лестера»
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Вратарь Шмейхель пытался спасти владельца «Лестера» из горящего вертолета 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: BBC Sport/Twitter.com
Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель пытался спасти владельца клуба Вишая Шриваддханапрабху сразу после крушения вертолета, сообщает "Советский спорт".
Датский голкипер был свидетелем падения вертолета и пытался прорваться к нему. По словам главного тренера "Лестера" Клода Пюэля, сотрудники полиции оттащили Шмейхеля от места трагедии.
"Это так, но я не хочу вдаваться в детали. Каспер увидел и пережил ужасные вещи. Как и остальные игроки, он опустошен, сейчас вся команда грустит", — цитирует Пюэля Daily Express.
Владелец английской футбольной команды погиб 28 октября. После окончания матча десятого тура чемпионата страны между "Лестером" и "Вест Хэмом" (1:1) вертолет Шривадданапрабхи взлетел с поля стадиона, но спустя несколько секунд упал на парковку возле арены. В результате падения транспортное средство загорелось. Прибывшие на место происшествия спасатели и скорая помощь не смогли спасти владельца клуба, двух сотрудников команды, пилота и одного пассажира.
Ранее была объявлена дата похорон бывшего владельца "Лестера".
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