Вратарь пытался спасти владельца «Лестера»

Вратарь Шмейхель пытался спасти владельца «Лестера» из горящего вертолета

Датский голкипер был свидетелем падения вертолета и пытался прорваться к нему. По словам главного тренера "Лестера" Клода Пюэля, сотрудники полиции оттащили Шмейхеля от места трагедии.

"Это так, но я не хочу вдаваться в детали. Каспер увидел и пережил ужасные вещи. Как и остальные игроки, он опустошен, сейчас вся команда грустит", — цитирует Пюэля Daily Express.

Владелец английской футбольной команды погиб 28 октября. После окончания матча десятого тура чемпионата страны между "Лестером" и "Вест Хэмом" (1:1) вертолет Шривадданапрабхи взлетел с поля стадиона, но спустя несколько секунд упал на парковку возле арены. В результате падения транспортное средство загорелось. Прибывшие на место происшествия спасатели и скорая помощь не смогли спасти владельца клуба, двух сотрудников команды, пилота и одного пассажира.

Ранее была объявлена дата похорон бывшего владельца "Лестера".