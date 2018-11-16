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Черчесов установил антирекорд сборной России
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Черчесов установил рекорд сборной России по поражениям среди тренеров 

Газета.Ru + ещё 262 1 час назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал рекордсменом национальной команды по поражениям, сообщает "Советский спорт".
В товарищеском матче со сборной Германии Россия потерпела 11-е поражение (3:0) в 30-м матче под руководством Черчесова.
Никто из наставников команды не проигрывал так часто. Худшими показателями ранее являлись результаты Гуса Хиддинка и Олега Романцева — 10 поражений в 39 и 60 встречах. Лучшим же в процентном отношении являлся Юрий Семин: ни одной неудачи в семи встречах.
Ранее главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев поделился мнением о российской команде.
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