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Головин снова получил травму
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Головин снова получил травму 

Lenta.ru + ещё 50 3 часа назад
Фото: лексей Филиппов/ РИА Новости
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пройдет курс лечения правого голеностопа. Об этом сообщается на сайте клуба.
Футболист не попал в заявку команды, которая будет готовиться к матчу четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Встреча состоится во вторник, 6 ноября.
Из-за травмы голеностопа Головин пропустил начало сезона. Сейчас на его счету девять матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голевыми передачами. Он начинал работать под руководством Леонарду Жардима, однако тренер был уволен. Его место занял француз Тьерри Анри.
«Монако» неудачно начал сезон-2018/2019. В чемпионате команда идет на 19-м месте, а в группе в Лиге чемпионов — на третьем, набрав одно очко в трех матчах.
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