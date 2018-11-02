«Окончание дела Кокорина будет неожиданным для всех»

Кокорин: «Соскучился по видеоиграм, мне бы сюда компьютер»

Бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжают находиться в СИЗО «Бутырка», куда по решению суда помещены до 8 декабря, пока следователи занимаются их делом.

Накануне стало известно, что пока футболсты пребывают в изоляторе, Российский футбольный союз (РФС) не будет рассматривать вопрос дисциплинарных санкций в отношении них.

«Время рассмотрения обращения «Краснодара» не определено. И я думаю, что до того момента, пока он не имеет возможности принять участие в заседании, мы не сможем рассмотреть это дело, потому что наша задача — обеспечить каждой стороне возможность присутствовать на рассмотрении лично, — рассказал «Спорт-Экспрессу» председатель Палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов. — Считаю, что не правильно рассматривать спор пока у ответчика нет возможности принимать в нем участие. Скорее всего, мы будем ждать 8 декабря — той даты, когда должна закончиться его мера пресечения.

Для того, чтобы каждая сторона имела возможность полноценно изложить свою позицию, она должна лично присутствовать на заседании. В данном случае мы считаем справедливым дождаться, когда ответчик сможет присутствовать на заседании лично».

Кроме того, Березов подчеркнул, что в его подразделение поступил запрос на расторжение контракта только от «Краснодара», в то время как «Зенит» , за который выступает Александр Кокорин, с подобным вопросом в РФС не обращался.

Впрочем, в этой информации нет новизны. Как только Кокорин с Мамаевым влипли в историю, напав вместе с компанией друзей, с которыми отдыхали и отмечали десять лет своей дружбы, сначала на парковке на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой , а затем в кафе «Кофемания» на Никитской на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина , клуб Сергея Галицкого заявил о намерении разорвать соглашение с Мамаевым.

«Зенит» же сразу занял выжидательную позицию, вскоре заявив, что не будет принимать никаких решений в отношении своего футболиста, пока суд не вынесет своего вердикта.

Пока футболисты лишены свободы, одним из немногих развлечений для них являются письма, которые приходят им в большом количестве ежедневно.

Так, телеграм-канал Cyberslovo отправил письмо Кокорину в СИЗО с последними киберспортивными и футбольными новостями и опубликовал 2 ноября пришедший ответ нападающего «Зенита».

«Привет, спасибо за письмо. Я стараюсь в курсе всего быть. Я переживаю за Na`Vi. Саню «s1mple» знаю лично чуть-чуть. Переписываемся часто. До этого в PUBG играл долго. Соскучился уже по играм, мне бы сюда комп, я бы про-игроком стал уже», — написал Кокорин.

Также форвард сине-бело-голубых продемонстрировал, что в курсе последних новостей и вообще следит за происходящим в мире спорта:

«Странно, что Озила мало так смотрят. Жалко очень президента «Лестера». Жду новых новостей. Все будет хорошо».

Про ситуацию с его клиентом рассказал адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов , отметивший, что его подопечный тоже не остается без внимания.

«Мамаев получает около 50 писем в день с поддержкой от болельщиков. В том числе ему приходят письма в стихах», — цитирует юриста Russia Today.

Достаточно активна в медийном поле и защитница Кокорина-старшего Татьяна Стукалова , опубликовавшая 1 ноября пространный пост в своем инстаграме, где описала текущую ситуацию и спрогнозировала «неожиданный финал» истории.

«Была сегодня в «Бутырке». Со времен Пугачева там ничего не изменилось — специфические запахи и большие очереди. Но, при этом, братья Кокорины чувствуют себя неплохо, чего желают и вам, и передают всем и каждому в отдельности огромное спасибо за поддержку, — написала Стукалова.

— Саша ответил более чем на 1000 писем, поступивших к нему в СИЗО. И очень обрадован тем, что среди них нет негатива.

Как человек честный и прямой, воспитанный спортом, он задает нам — защитникам вопрос: «Почему все построено на лжи?» На этот вопрос даже я пока не могу ему ответить, не разобравшись в тонкостях интриги, которая позволяет удерживать их в тюрьме с самого начала расследования этого уголовного дела, окончание которого может быть очень неожиданным для всех».

Тем временем член Общественной наблюдательной комиссии Павел Мельников прокомментировал условия содержания футболистов и заявил, объяснив, почему их после карантина перевели в двух-, а не четырехместные камеры.

«Камеры в том корпусе «Бутырки», в котором сидят футболисты, в большинстве своем четырехместные. Там только несколько двухместных камер, только в их ряду. В остальных сидят по четыре человека, в других корпусах вообще больше людей — и по 20, и по 30 человек. Но там чаще сидят ранее судимые граждане по тяжким статьям, — рассказал Мельников «Чемпионату».

— Почему Кокорин и Мамаев сидят именно в двухместных камерах? Подозреваемых по громким преступлениям стараются держать под наблюдением, чтобы было как можно меньше рисков. Это делается для того, чтобы с ними ничего не случилось, ведь в больших камерах с ними может произойти все что угодно.

Там разный народ, если случится какое-то происшествие, то все приведет к плачевным последствиям для руководства СИЗО. Фактически их посадили в двухместные камеры ради их же безопасности».

В то же время Игорь Бушманов прокомментировал информацию о том, что Кокорин и Мамаев якобы смогут играть за футбольную сборную СИЗО.

«Что касается футбола и того, что они с Кокориным будут играть в одной команде в СИЗО, то такое возможно, только если они будут осуждены, — рассказал адвокат Мамаева.

— Надеюсь, до этой ситуации не дойдет, и они будут играть в футбол в профессиональных командах. А так, те лица, которые содержатся под стражей, ни в каких командах участвовать не могут.

Они могут содержаться только в камерах, и, так как сейчас идет следствие, они должны быть изолированы друг от друга на период расследования. Какая-то фейковая информация».