Жена форварда «Баварии» раскритиковала главного тренера

Игра, которая проходила в рамках чемпионата Германии, завершилась со счетом 1:1. Мюллер вышел на поле только на 71-й минуте, сменив Хамеса Родригеса.

"Прошло 70 минут, прежде чем он додумался до очевидного", — написала Мюллер в своем инстаграме, имея в виду поздний выход на замену супруга.

СМИ сообщали, что некоторые игроки "Баварии" остались недовольны решениями специалиста, в том числе и ротацией состава.

Ранее наставник "Баварии" подвел итог матча с "Фрайбургом".