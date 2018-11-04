Жена форварда «Баварии» раскритиковала главного тренера 

Жена нападающего "Баварии" Томаса Мюллера Лиза раскритиковала решения, которые принимал главный тренер мюнхенской команды Нико Ковач во время матча с "Фрайбургом", передает "Советский спорт".
Игра, которая проходила в рамках чемпионата Германии, завершилась со счетом 1:1. Мюллер вышел на поле только на 71-й минуте, сменив Хамеса Родригеса.
"Прошло 70 минут, прежде чем он додумался до очевидного", — написала Мюллер в своем инстаграме, имея в виду поздний выход на замену супруга.
СМИ сообщали, что некоторые игроки "Баварии" остались недовольны решениями специалиста, в том числе и ротацией состава.
Ранее наставник "Баварии" подвел итог матча с "Фрайбургом".