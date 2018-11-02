Кокорин соскучился по видеоиграм 

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил, что соскучился по видеоиграм за время нахождения в СИЗО "Бутырка", сообщает "Советский спорт".
"Привет, спасибо за письмо. Я стараюсь в курсе всего быть. Я переживаю за Na`Vi. Саню "s1mple" знаю лично чуть-чуть. Переписываемся часто.
До этого в PUBG играл долго. Соскучился уже по играм, мне бы сюда комп, я бы про-игроком стал уже", — приводит ответ Кокорина Cyberslovo.
Ранее сообщалось, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и Кокорин будут ходить в спортзал отдельно друг от друга.