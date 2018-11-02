Ещё
Кокорин соскучился по видеоиграм
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кокорин соскучился по видеоиграм 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил, что соскучился по видеоиграм за время нахождения в СИЗО "Бутырка", сообщает "Советский спорт".
"Привет, спасибо за письмо. Я стараюсь в курсе всего быть. Я переживаю за Na`Vi. Саню "s1mple" знаю лично чуть-чуть. Переписываемся часто.
До этого в PUBG играл долго. Соскучился уже по играм, мне бы сюда комп, я бы про-игроком стал уже", — приводит ответ Кокорина Cyberslovo.
Ранее сообщалось, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и Кокорин будут ходить в спортзал отдельно друг от друга.
Газета.Ru: последние новости
Кокорина и Мамаева посадили в двухместные камеры ради безопасности Сестра фаната ЦСКА рассказала о давлении властей Рима на больницу Игрок ЦСКА вызван в сборную Хорватии на матчи Лиги наций
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Юрий Варданян57
Пострадавшая на ОИ россиянка требует 50 млн28
Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы248
«Специфические запахи»: адвокат Кокориных побывала в СИЗО27
Кокорин в СИЗО «разорил» фанатов на 100 тыс. рублей1
Видео
00:15
Неймару грозит шесть лет тюрьмы
Футбол В мире
01:17
Российский футболист погиб от переохлаждения
Футбол
01:04
Российских гимнасток обвинили в отставании от американок
Летние виды спорта
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
09:30
Умер Юрий Варданян
Летние виды спорта
00:40
Появилось видео крушения вертолета владельца «Лестера»
Футбол
00:14
Болельщики «похоронили» Глушакова
Футбол
00:35
Зидан обратился в видео к болельщикам «Ювентуса»
Футбол
00:26
Россиян дисквалифицировали за допинг
Легкая атлетика
05:09
Плющенко прошелся по «воскресшей» Туктамышевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение