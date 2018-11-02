Ещё
Игрок ЦСКА вызван в сборную Хорватии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игрок ЦСКА вызван в сборную Хорватии на матчи Лиги наций 

Газета.Ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич определился с составом команды на матчи Лиги наций, сообщает "Советский спорт".
В заявку национальной команды попал полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич.
Вратари: Ловре Калинич ("Гент"), Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Карло Летица ("Брюгге")
Защитники: Домагой Вида ("Бешикташ"), Деян Ловрен ("Ливерпуль"), Шиме Врсалько ("Интер"), Йосип Пиварич ("Динамо" Киев), Тин Едвай ("Байер"), Матей Митрович ("Брюгге"), Дуже Чалета-Цар ("Марсель"), Антонио Милич ("Андерлехт")
Полузащитники: Лука Модрич ("Реал"), Иван Ракитич ("Барселона"), Матео Ковачич ("Челси"), Милан Бадель ("Лацио"), Марсело Брозович ("Интер"), Марко Рог ("Наполи"), Марио Пашалич ("Аталанта"), Филип Брадарич ("Кальяри")
Нападающие: Иван Перишич ("Интер"), Андре Крамарич ("Хоффенхайм"), Анте Ребич ("Айнтрахт"), Марко Пьяца ("Фиорентина"), Никола Влашич (ЦСКА), Йосип Брекало ("Вольфсбург").
В Лиге наций сборная Хорватии сыграет с командами Англии и Испании.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев проинформировал, что клуб пока не будет вступать в переговоры с "Эвертоном" по поводу выкупа Влашича.
Газета.Ru: последние новости
Кокорин: увидимся во втором круге чемпионата Кокорина и Мамаева посадили в двухместные камеры ради безопасности Главный тренер "Ювентуса" назвал фаворита Лиги чемпионов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Окончание дела Кокорина будет неожиданным для всех»10
Умер Юрий Варданян67
Пострадавшая на ОИ россиянка требует 50 млн36
Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы249
«Специфические запахи»: адвокат Кокориных побывала в СИЗО27
Видео
00:15
Неймару грозит шесть лет тюрьмы
Футбол В мире
01:17
Российский футболист погиб от переохлаждения
Футбол
01:04
Российских гимнасток обвинили в отставании от американок
Летние виды спорта
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
01:03
«Окончание дела Кокорина будет неожиданным для всех»
Футбол Статьи
09:30
Умер Юрий Варданян
Летние виды спорта
00:40
Появилось видео крушения вертолета владельца «Лестера»
Футбол
00:14
Болельщики «похоронили» Глушакова
Футбол
00:35
Зидан обратился в видео к болельщикам «Ювентуса»
Футбол
00:26
Россиян дисквалифицировали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение