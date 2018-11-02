Игрок ЦСКА вызван в сборную Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич определился с составом команды на матчи Лиги наций, сообщает "Советский спорт".
В заявку национальной команды попал полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич.
Вратари: Ловре Калинич ("Гент"), Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Карло Летица ("Брюгге")
Защитники: Домагой Вида ("Бешикташ"), Деян Ловрен ("Ливерпуль"), Шиме Врсалько ("Интер"), Йосип Пиварич ("Динамо" Киев), Тин Едвай ("Байер"), Матей Митрович ("Брюгге"), Дуже Чалета-Цар ("Марсель"), Антонио Милич ("Андерлехт")
Полузащитники: Лука Модрич ("Реал"), Иван Ракитич ("Барселона"), Матео Ковачич ("Челси"), Милан Бадель ("Лацио"), Марсело Брозович ("Интер"), Марко Рог ("Наполи"), Марио Пашалич ("Аталанта"), Филип Брадарич ("Кальяри")
Нападающие: Иван Перишич ("Интер"), Андре Крамарич ("Хоффенхайм"), Анте Ребич ("Айнтрахт"), Марко Пьяца ("Фиорентина"), Никола Влашич (ЦСКА), Йосип Брекало ("Вольфсбург").
В Лиге наций сборная Хорватии сыграет с командами Англии и Испании.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев проинформировал, что клуб пока не будет вступать в переговоры с "Эвертоном" по поводу выкупа Влашича.