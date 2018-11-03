Главный тренер «Челси» отказался от покупки игроков

Главный тренер «Челси» не намерен покупать игроков зимой

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри высказался о трансферной политике клуба, передает "Советский спорт"

Специалист заявил, что не намерен приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

"Я должен думать о том, как помочь стать лучше этим игрокам. Идти на трансферный рынок после каждой проблемы — это слишком просто. Думаю, мы должны становиться лучше с текущими футболистами, потому что они могут быть лучше. Таковая моя работа.

Работа на трансферном рынке — это задача клуба. Я могу высказать свое мнение о том, что мне необходимо, но считаю, что моя работа — сделать нынешний состав лучше. С руководством по поводу трансферов я не разговаривал", — приводит слова Сарри FourFourTwo.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) "Челси" занимает третью строчку в таблице после десяти сыгранных туров. Команда отстает от лидирующих "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" на два очка.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Ливерпуля" не считает достижения в АПЛ "особенными".