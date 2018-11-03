Ещё
Главный тренер «Челси» отказался от покупки игроков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главный тренер «Челси» не намерен покупать игроков зимой 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри высказался о трансферной политике клуба, передает "Советский спорт".
Специалист заявил, что не намерен приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно.
"Я должен думать о том, как помочь стать лучше этим игрокам. Идти на трансферный рынок после каждой проблемы — это слишком просто. Думаю, мы должны становиться лучше с текущими футболистами, потому что они могут быть лучше. Таковая моя работа.
Работа на трансферном рынке — это задача клуба. Я могу высказать свое мнение о том, что мне необходимо, но считаю, что моя работа — сделать нынешний состав лучше. С руководством по поводу трансферов я не разговаривал", — приводит слова Сарри FourFourTwo.
В Английской премьер-лиге (АПЛ) "Челси" занимает третью строчку в таблице после десяти сыгранных туров. Команда отстает от лидирующих "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" на два очка.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Ливерпуля" не считает достижения в АПЛ "особенными".
Газета.Ru: последние новости
СМИ: власти Аргентины обвинили Месси в отмывании денег Кокорин и Мамаев по своему желанию моют туалеты в "Бутырке" В ФИФА высказались по поводу скандала с Инфантино
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Власти Аргентины предъявили обвинения Месси
Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы254
В Европе может появиться конкурент Лиги чемпионов
«Окончание дела Кокорина будет неожиданным для всех»73
В Италии посмеялись над пострадавшими россиянами131
Видео
00:15
Неймару грозит шесть лет тюрьмы
Футбол В мире
01:17
Российский футболист погиб от переохлаждения
Футбол
01:44
«Ну и где ты, Флойд?»: Хабиб ждет Мейвезера в MMA
MMA Статьи
01:04
Российских гимнасток обвинили в отставании от американок
Летние виды спорта Прочее
05:09
Навка поддержала раздевшуюся на льду Туктамышеву
Фигурное катание
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
00:37
Роковая ошибка: Загитова провалила коронный каскад
Фигурное катание Статьи
01:03
«Окончание дела Кокорина будет неожиданным для всех»
Футбол Статьи
09:30
Умер Юрий Варданян
Летние виды спорта
00:40
Появилось видео крушения вертолета владельца «Лестера»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение