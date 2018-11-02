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Черчесов в Москве встретился с Болтом
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Черчесов в Москве встретился с Болтом 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Instagram
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в социальной сети опубликовал фотографию, на которой он запечатлён с ямайским спринтером и восьмикратным олимпийским чемпионом Усэйном Болтом.
«С легендарным легкоатлетом Усэйном Болтом в Москве», — написал Черчесов в «инстаграме».
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Станислава Черчесова.
Сегодня стало известно, что Болт, начавший футбольную карьеру, покинул австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс», в составе которого тренировался несколько месяцев.
Ранее мальтийская «Валетта» хотела заключить с ямайцем двухлетний контракт, однако Болт ответил отказом. До перехода в австралийский клуб он тренировался в составе дортмундской «Боруссии» и норвежского клуба «Стремсгодсет».
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