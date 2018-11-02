Черчесов в Москве встретился с Болтом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в социальной сети опубликовал фотографию, на которой он запечатлён с ямайским спринтером и восьмикратным олимпийским чемпионом Усэйном Болтом.

«С легендарным легкоатлетом Усэйном Болтом в Москве», — написал Черчесов в «инстаграме». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official) 2 Ноя 2018 в 2:55 PDT

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Станислава Черчесова.

Сегодня стало известно, что Болт, начавший футбольную карьеру, покинул австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс», в составе которого тренировался несколько месяцев.

Ранее мальтийская «Валетта» хотела заключить с ямайцем двухлетний контракт, однако Болт ответил отказом. До перехода в австралийский клуб он тренировался в составе дортмундской «Боруссии» и норвежского клуба «Стремсгодсет».