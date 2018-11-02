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Роналдиньо остался без паспорта
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У Роналдиньо арестовали паспорт 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Reuters
Экс-полузащитник каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо должен выплатить штраф за экологический ущерб в Порту-Алегри, сообщает "Советский спорт".
По информации Globo, на данный момент его задолженность, начавшая образовываться еще в 2015 году, составляет более €2 млн 2 ноября было принято решение об аресте паспорта 38-летнего экс-футболиста, а также его брата Ассиса, который также проходит по этому делу.
Роналдиньо и его брат были осуждены за незаконное строительство склада с рыболовной платформой и причалом в неположенном месте.
Ранее сообщалось, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин будут ходить в спортзал отдельно друг от друга.
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