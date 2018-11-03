Роналду сравнили с Роналдо

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу сравнил игру нападающих Криштиану Роналду и Роналдо. Слова футболиста приводит AS со ссылкой на стриминговый сервис DAZN.

«Криштиану способен забивать очень много голов головой. Впрочем, оба форварда очень впечатляющие. Они гарантируют тебе много голов. Все, что нужно сделать, — это отдать им пас. Они все сделают сами. Но я бы сказал, что Роналдо был лучше в игре в штрафной», — рассказал Фигу, отметив, что из двух футболистов выбрал бы бразильца Роналдо.

Фигу поиграл с обоими нападающими. Он был партнером Роналдо в мадридском «Реале» , а вместе с Роналду выступал за сборную Португалии.

Роналдо, как и Роналду, играл в «Реале». Вместе со «сливочными» бразилец дважды становился чемпионом Испании. Роналдо дважды выигрывал чемпионат мира по футболу — в 1994-м и 2002-м. Кроме того, бразилец известен по выступлениям в каталонской «Барселоне», итальянских клубах «Интернационале» и «Милан».

Португалец играл в «Реале» с 2009 года и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе команды нападающий четырежды становился победителем Лиги чемпионов. Летом 2018-го он перешел в «Ювентус».