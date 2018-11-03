«Бавария» не смогла обыграть «Фрайбург» в матче Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» и «Фрайбург» сыграли вничью в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Мюнхене на «Альянц Арене», завершилась со счётом 1:1.

«Бавария» вышла вперёд на 79-й минуте. Отличился Серж Гнабри . «Фрайбург» смог уйти от поражения на 89-й минуте благодаря голу Лукаса Хёлера.

В других матчах игрового дня «Шальке» победил «Ганновер» (3:1) «Байер» потерпел разгромное поражение от «Хоффенхайма», «Аугсбург» и «Нюрнберг» сыграли вничью (2:2), а дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург» (1:0).

Ранее сообщалось, что ПСЖ установил рекорд по серии побед на старте сезона в топ-5 чемпионатов.