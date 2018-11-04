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После матча «Галатасарай» — «Фенербахче» началась драка
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В сети появилось видео массовой драки после матча «Галатасарай» — «Фенербахче» 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Seskimphoto/imago sportfotodienst globallookpress.com
По окончании матче 11-го тура чемпионата Турции по футболу между «Галатасараем» и «Фенербахче» произошла массовая драка игроков.
В сети появилось видео потасовки с участием футболистов, которое произошло после дерби между «Галатасараем» и «Фенербахче».
Нападающий «Фенербахче» Роберто Сольдадо и полузащитник «Галатасарая» Юнес Бельханда повздорили в центральном круге. Их конфликт перерос в массовую драку прямо в центре поля, в котором приняли участие почти все, кто находились на поле.
Ранее сообщалось, что бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал болельщиков, которые освистывают полузащитника Дениса Глушакова.
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