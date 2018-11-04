По окончании матче 11-го тура чемпионата Турции по футболу между «Галатасараем» и «Фенербахче» произошла массовая драка игроков.
Galatasaray — Fenerbahçe derbisinin sonunda yaşanan şok kavga kameralara böyle yansıdı!https://t.co/re0tHSyePC #QueenBet #Galatasaray #Fenerbahce #Jailson #Kavga #Derbi #Belhanda #Soldado pic.twitter.com/79SKYaLMLN— QueenBet (@Queenb3t) 3 ноября 2018 г.
В сети появилось видео потасовки с участием футболистов, которое произошло после дерби между «Галатасараем» и «Фенербахче».
Нападающий «Фенербахче» Роберто Сольдадо и полузащитник «Галатасарая» Юнес Бельханда повздорили в центральном круге. Их конфликт перерос в массовую драку прямо в центре поля, в котором приняли участие почти все, кто находились на поле.
Ранее сообщалось, что бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал болельщиков, которые освистывают полузащитника Дениса Глушакова.