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ФИФА обвинила СМИ в попытке дискредитации
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ФИФА обвинила СМИ в попытке дискредитировать организацию 

LiveSport.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
«Нам стало известно о различных статьях о ФИФА, опубликованных в пятницу. Четыре недели назад группа журналистов отправила в ФИФА несколько сотен вопросов, основанных на личных и внутренних электронных сообщениях и другой информации, которую незаконно получили третьи лица. Несмотря на то, что мы ответили на вопросы, заданные нам прямо и честно, некоторые СМИ решили игнорировать большинство наших ответов и исказить как факты, так и правду в преднамеренной попытке дискредитировать ФИФА и ввести в заблуждение своих читателей.
Как видно из "отчетов", проведенных в некоторых СМИ, существует только одна конкретная цель: попытка подорвать авторитет нового руководства ФИФА и, в частности, президента Джанни Инфантино и генерального секретаря Фатмы Самуры. С момента вступления в должность нового руководства ФИФА произошли изменения. И мы очень гордимся ими», — говорится в заявлении ФИФА.
Напомним, ранее появилась информация от Football Leaks, которую опубликовали многие СМИ. В частности, о том, глава ФИФА Джанни Инфантино проводил тайные встречи с руководителями французского ПСЖ и английского «Манчестер Сити», чтобы помочь клубам избежать отстранения от участия в Лиге чемпионов, которое грозило командам из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.
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