В Европе может появиться конкурент Лиги чемпионов

В Европе может появиться конкурент футбольной Лиги чемпионов

По информации немецкого журнала Spiegel, в этом месяце представители команд хотят подписать заявление о намерениях.

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