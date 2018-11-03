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В Европе может появиться конкурент Лиги чемпионов
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В Европе может появиться конкурент футбольной Лиги чемпионов 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Reuters
Переговоры о создании элитного турнира проводят ведущие клубы, в том числе мюнхенская «Бавария», мадридский «Реал», туринский «Ювентус», лондонский «Арсенал», а также «Барселона» и «Милан».
По информации немецкого журнала Spiegel, в этом месяце представители команд хотят подписать заявление о намерениях.
По задумке, в новую суперлигу войдут 11 европейских команд, которые покинут UEFA. Эти клубы получат право на участие в течение 20 лет без угрозы вылета из чемпионатов. В качестве гостей в лигу пригласят ещё 5 команд. Всего в турнире будут участвовать 16 клубов.
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