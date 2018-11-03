Названы составы «Локомотива» и «Арсенала» на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы московского "Локомотива" и тульского "Арсенала" на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт"

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Хеведес, Денисов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Фарфан.

"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Костадинов, Джорджевич.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени и пройдет в Москве. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" идет на матч РПЛ против "Арсенала" в хорошем настроении.