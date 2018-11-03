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Названы составы «Локомотива» и «Арсенала» на матч РПЛ
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Названы составы «Локомотива» и «Арсенала» на матч РПЛ 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Стали известны стартовые составы московского "Локомотива" и тульского "Арсенала" на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Хеведес, Денисов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Фарфан.
"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Костадинов, Джорджевич.
Матч начнется в 14.00 по московскому времени и пройдет в Москве. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" идет на матч РПЛ против "Арсенала" в хорошем настроении.
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