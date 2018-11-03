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14-летний российский футболист забил в стиле Марадоны
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14-летний российский футболист забил в стиле Марадоны 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
14-летний игрок команды «Чертаново» Сергей Пиняев забил гол, пройдя семерых соперников из команды «Строгино». Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте сборной России по футболу.
Пиняев подхватил мяч в середине поля и в одиночку протащил его до ворот, сместился и с левой ноги пробил в дальний угол. Мяч от штанги залетел в сетку.
«Пиняев из "Чертаново" включил режим Марадоны и забил, пройдя на дриблинге семерых!» — описали действия юного спортсмена в Twitter команды. Гол Пиняева сравнили с действиями Диего Марадоны в матче со сборной Англии на чемпионате мира-1986. Тогда аргентинец сам прошел от центра поля до ворот и забил.
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «Чертаново». Эта встреча стала последней в первенстве Москвы среди игроков не старше 2004 года рождения, а Пиняев стал лучшим бомбардиром чемпионата.
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