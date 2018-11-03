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Суд наказал фаната «Анжи» за ненормативную лексику
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Суд наказал фаната «Анжи» за ненормативную лексику 

Вести.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Житель Дагестана и болельщик "Анжи" Абакар-Ахмед Гамидов не сможет целый год появляться на трибунах "Ростов-Арены". Такое наказание вынесено фанату за поведение на матче "Ростов" — "Анжи".
27 октября во время матча "Ростов" — "Анжи" Гамидов, приехавший поддержать свою команду, нецензурно выражался на трибуне стадиона. Был составлен протокол об административном правонарушении, и через десять дней Гамидов предстал перед судом.
Болельщик признал свою вину и принес извинения. Суд оштрафовал правонарушителя на 10 тысяч рублей и запретил ему в течении года посещать любые мероприятия, проводимые на "Ростов-Арене".
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