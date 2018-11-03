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«Динамо» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч РПЛ
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«Динамо» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч РПЛ 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: ПФК ЦСКА
Московские "Динамо" и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
"Динамо": Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Панченко.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Дзагоев, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Матч состоится в 16.30 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее экс-игрок "Спартака" сделал прогноз на матч "Динамо" и ЦСКА.
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