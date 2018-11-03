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Слуцкого захотели переманить
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Слуцкого захотели переманить 

Lenta.ru + ещё 20 50 минут назад
Фото: Ed Sykes / Reuters
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в Португалии. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщает A Bola.
В услугах российского специалиста заинтересован лиссабонский «Спортинг». Утверждается, что президент клуба Фредерико Варандас ездил в Нидерланды для переговоров с 47-летним тренером.
Отмечается, что в случае заключения сделки португальская команда выплатит «Витессу» 500 тысяч евро. Детали предлагаемого Слуцкому контракта не сообщаются.
Слуцкий возглавил «Витесс» в марте текущего года, подписав с клубом двухлетнее соглашение. После 10 туров национального чемпионата в нынешнем сезоне «Витесс» с 15 набранными очками занимает в таблице пятое место. Лидирует ПСВ, в активе которого 30 очков.
Предыдущим местом работы Слуцкого был английский «Халл Сити». Он возглавлял клуб с июня 2017-го, однако в декабре того же года был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами.
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