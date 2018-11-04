«Спартак» дома проиграл «Уралу»

«Спартак» проиграл «Уралу» в домашнем матче чемпионата России по футболу

Московский "Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие-Арена".

Безвыигрышная серия "Спартака" в чемпионате России насчитывает теперь три матча (две ничьи, одно поражение), последний раз красно-белые побеждали в российском первенстве 7 октября в гостевой игре с "Енисеем" (3:2).

"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. "Урал" набрал 16 очков и поднялся на восьмое место.

В следующем матче чемпионата России "Спартак" на выезде сыграет с "Уфой" 11 ноября. "Урал" 10 ноября дома встретится с "Оренбургом".