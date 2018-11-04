Ещё
«Спартак» дома проиграл «Уралу»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» проиграл «Уралу» в домашнем матче чемпионата России по футболу 

ТАСС + ещё 32 2 часа назад
Фото: ТАСС
Московский "Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие-Арена".
В составе победителей отличились Николай Димитров (29-я минута) и Андрей Панюков (76). У "Спартака" гол забил Луис Адриано (74).
Безвыигрышная серия "Спартака" в чемпионате России насчитывает теперь три матча (две ничьи, одно поражение), последний раз красно-белые побеждали в российском первенстве 7 октября в гостевой игре с "Енисеем" (3:2).
"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. "Урал" набрал 16 очков и поднялся на восьмое место.
В следующем матче чемпионата России "Спартак" на выезде сыграет с "Уфой" 11 ноября. "Урал" 10 ноября дома встретится с "Оренбургом".
ТАСС: последние новости
Президент футбольного клуба "Венисьё" получил пулевое ранение в драке после матча Кавазашвили не исключил вылета "Спартака" из РПЛ по итогам сезона Уэйн Руни сыграет прощальный матч за сборную Англии по футболу 15 ноября
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Президент клуба получил пулю в драке с фанатами1
«Спартаку» предрекли вылет из РПЛ4
Матч сборных России и Канады был прерван59
Месси нашел недостойных «Барселоны» игроков
«Трупы были выложены прямо на льду»38
Видео
01:13
Слуцкий случайно оскорбил своего руководителя
Футбол
00:27
Главный футбольный скандал: как покупали чемпионат мира
Футбол Статьи
07:56
«Сейчас она лидер сезона»
Фигурное катание Статьи
07:56
При чем здесь Тутберидзе: что происходит с Загитовой
Фигурное катание Статьи
00:43
Задушил обидчика Волкова: кем восхищается Хабиб
MMA Статьи
00:15
Неймару грозит шесть лет тюрьмы
Футбол В мире
06:36
Итоги первого дня Гран-при Финляндии
Фигурное катание Статьи
01:00
Взялся за старое: Месси обвинили в мошенничестве
Футбол Статьи
01:15
Провал Овечкина, разгром Малкина: НХЛ вновь всех удивила
Хоккей Статьи
00:38
14-летний российский футболист забил в стиле Марадоны
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение