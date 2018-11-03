«Локомотив» обыграл «Арсенал»

«Локомотив» одержал пятую победу подряд в чемпионате России, обыграв «Арсенал»

Московский "Локомотив" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 3:1 в домашнем матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве на стадионе "РЖД-Арена".

"Локомотив" одержал пятую победу подряд в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Московский клуб набрал 24 очка после 13 туров и вышел на второе место в таблице. "Арсенал" с 14 очками расположился на 11-й позиции.