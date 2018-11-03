«Локомотив» обыграл «Арсенал»

Московский "Локомотив" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 3:1 в домашнем матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве на стадионе "РЖД-Арена".
В составе "Локомотива" дубль оформил Антон Миранчук (70-я и 74-я минуты), еще один гол забил Бенедикт Хёведес (26). У гостей единственный мяч на счету воспитанника "Локомотива" Максима Беляева (35). Результативную передачу Беляеву отдал еще один бывший игрок "Локомотива" Сергей Ткачев.
"Локомотив" одержал пятую победу подряд в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Московский клуб набрал 24 очка после 13 туров и вышел на второе место в таблице. "Арсенал" с 14 очками расположился на 11-й позиции.
В следующем матче 6 ноября "Локомотив" в матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграет с португальским "Порту". В РПЛ "Локомотив" 11 ноября в гостях сыграет с казанским "Рубином". "Арсенал" 9 ноября на своем поле примет махачкалинский "Анжи".