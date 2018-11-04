Ещё
Слуцкий случайно оскорбил своего руководителя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Слуцкий ненамеренно оскорбил владельца «Витесса» 

RT на русском + ещё 23 11 часов назад
Главный тренер футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий случайно оскорбил владельца клуба после вопроса журналиста об уходе специалиста в «Спортинг».
«Это слухи. Мне это неинтересно, на самом деле. Мой контракт с «Витессом» рассчитан на два года, и я хочу работать здесь. Но если владелец или директор клуба решат уволить меня, то в такой ситуации мне придётся уйти», — сказал Слуцкий в интервью FOX Sports перед матчем.
Важно подчеркнуть, что при диалоге о президенте клуба Валерии Ойфе Слуцкий случайно перепутал английские слова sack (уволить) и suck (сосать). В результате фраза российского наставника приняла оскорбительную форму.
RT на русском: последние новости
Кутепов высказался о ситуации в «Спартаке» В сети появилось видео массовой драки после матча «Галатасарай» — «Фенербахче» Червиченко осудил свист болельщиков в сторону Глушакова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раздевайся, пока горяча18
«Думала всю ночь»: как Загитова настроилась на победу
Матч сборных России и Канады был прерван58
«Медведева в ее годы себе такого не позволяла»67
«Барселона» готовится обновить трансферный рекорд
Видео
01:13
Слуцкий случайно оскорбил своего руководителя
Футбол
00:27
Главный футбольный скандал: как покупали чемпионат мира
Футбол Статьи
00:43
Задушил обидчика Волкова: кем восхищается Хабиб
MMA Статьи
00:15
Неймару грозит шесть лет тюрьмы
Футбол В мире
06:36
Итоги первого дня Гран-при Финляндии
Фигурное катание Статьи
01:00
Взялся за старое: Месси обвинили в мошенничестве
Футбол Статьи
01:15
Провал Овечкина, разгром Малкина: НХЛ вновь всех удивила
Хоккей Статьи
00:38
14-летний российский футболист забил в стиле Марадоны
Футбол
01:03
Кокорина и Мамаева оставили без мяча
Футбол
00:48
Счастливый финский лед: Дадонов зажег, как в СКА
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение