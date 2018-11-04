Слуцкий случайно оскорбил своего руководителя

Слуцкий ненамеренно оскорбил владельца «Витесса»

Главный тренер футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий случайно оскорбил владельца клуба после вопроса журналиста об уходе специалиста в «Спортинг».

«Это слухи. Мне это неинтересно, на самом деле. Мой контракт с «Витессом» рассчитан на два года, и я хочу работать здесь. Но если владелец или директор клуба решат уволить меня, то в такой ситуации мне придётся уйти», — сказал Слуцкий в интервью FOX Sports перед матчем.

Важно подчеркнуть, что при диалоге о президенте клуба Валерии Ойфе Слуцкий случайно перепутал английские слова sack (уволить) и suck (сосать). В результате фраза российского наставника приняла оскорбительную форму.