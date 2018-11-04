Милнер доигрывал матч со сломанным носом

Футболист «Ливерпуля» Милнер доигрывал матч с «Арсеналом» со сломанным носом

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер c переломом носа доигрывал матч с лондонским «Арсеналом» в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает Daily Star, Милнер столкнулся с одноклубником Джо Гомесом в воздухе, после чего упал на газон. У футболиста пошла кровь из носа. Медицинский штаб «Ливерпуля» оказал игроку первичную помощь, после чего англичанин вернулся на поле. По окончанию встречи выяснилось, что травма оказалась серьезнее, чем полагали медики.

Милнер отметился голом на 61-й минуте, но победный счёт команда удержать не смогла. На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу.