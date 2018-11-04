Ещё
Неудачи ЦСКА назвали «издержками роста»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Матч сборных России и Канады был прерван
Матч сборных России и Канады был прерван

Эксперт назвал неудачи ЦСКА «издержками роста» 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов объяснил, какие перестановки происходят сейчас в московском ЦСКА, передает Sportbox.
В шести последних встречах армейцы одержали только одну победу.
"С точки зрения продвижения вперед в турнирном плане, безусловно, это неприятная ситуация. Но в принципе, ничего страшного в чемпионате не произошло. Группа лидеров по-прежнему идет плотно. С игровой точки зрения проблемы также легко объяснимы. Это не эмоциональный спад, которого опасался Виктор Гончаренко после победы над "Реалом", а издержки роста. Много молодежи, много новичков, плотный график, свою лепту вносят травмы. Словом, идет закономерный процесс", — заявил Бубнов.
Ранее Алдонин назвал ничью "Динамо" и ЦСКА ожидаемым результатом.
Газета.Ru: последние новости
Слуцкий не намерен переходить из "Витесса" в "Спортинг" Тренер ЦСКА: сегодня мы потеряли очки Жена форварда "Баварии" раскритиковала главного тренера
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я себе все доказала»4
«Медведева в ее годы себе такого не позволяла»66
Матч сборных России и Канады был прерван
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот814
Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы258
Видео
00:27
Главный футбольный скандал: как покупали чемпионат мира
Футбол Статьи
00:15
Неймару грозит шесть лет тюрьмы
Футбол В мире
06:36
Итоги первого дня Гран-при Финляндии
Фигурное катание Статьи
00:38
14-летний российский футболист забил в стиле Марадоны
Футбол
01:03
Кокорина и Мамаева оставили без мяча
Футбол
00:48
Счастливый финский лед: Дадонов зажег, как в СКА
Хоккей Статьи
01:17
Российский футболист погиб от переохлаждения
Футбол
01:44
«Ну и где ты, Флойд?»: Хабиб ждет Мейвезера в MMA
MMA Статьи
01:04
Российских гимнасток обвинили в отставании от американок
Летние виды спорта Прочее
05:09
Навка поддержала раздевшуюся на льду Туктамышеву
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение