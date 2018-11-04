Месси нашел недостойных «Барселоны» игроков

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси остался недоволен игрой трех футболистов команды. Об этом сообщает Don Balon.

По инфомации издания, футболисту не нравятся выступления защитника Серхи Роберто, полузащитника Рафиньи Алькантара и нападающего Усмана Дембеле . Аргентинец высказал недовольство главному тренеру команды Эрнесто Вальверде. По мнению Месси, эти игроки выступают ниже необходимого уровня и тянут команду вниз.

После 11-ти туров Ла Лиги «Барселона» лидирует в турнирной таблице, опережая мадридский «Атлетико» на четыре очка.

Месси в августе 2018 года стал капитаном каталонцев. В текущем сезоне форвард провел 12 матчей за команду и забил 12 мячей при шести голевых передачах. Последние встречи футболист пропустил из-за перелома руки.

Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира. Вместе с «Барселоной» аргентинский футболист восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.