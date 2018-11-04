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Месси нашел недостойных «Барселоны» игроков
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Месси нашел недостойных «Барселоны» игроков 

Lenta.ru + ещё 2 49 минут назад
Фото: Reuters
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси остался недоволен игрой трех футболистов команды. Об этом сообщает Don Balon.
По инфомации издания, футболисту не нравятся выступления защитника Серхи Роберто, полузащитника Рафиньи Алькантара и нападающего Усмана Дембеле. Аргентинец высказал недовольство главному тренеру команды Эрнесто Вальверде. По мнению Месси, эти игроки выступают ниже необходимого уровня и тянут команду вниз.
После 11-ти туров Ла Лиги «Барселона» лидирует в турнирной таблице, опережая мадридский «Атлетико» на четыре очка.
Месси в августе 2018 года стал капитаном каталонцев. В текущем сезоне форвард провел 12 матчей за команду и забил 12 мячей при шести голевых передачах. Последние встречи футболист пропустил из-за перелома руки.
Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира. Вместе с «Барселоной» аргентинский футболист восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.
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