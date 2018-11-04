«Порту» и «Локомотив» рассудят итальянцы

УЕФА назначил арбитров на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Порту» и «Локомотивом».

Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным арбитром матча будет итальянец Давиде Масса.

Ассистировать Массе будут его соотечественники Мауро Тонолини и Филиппо Мели . Дополнительные помощники судей — Массимилиано Иррати и Даниэле Довери. Четвертый рефери — Альберто Тегони.

Матч «Порту» — «Локомотив» состоится 6 ноября на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 23:00 мск.

Напомним, в третьем туре «Локо» уступил «Порту» со счетом 1:3.