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«Порту» и «Локомотив» рассудят итальянцы
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«Порту» и «Локомотив» рассудят итальянцы 

LiveSport.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Juventus.com
УЕФА назначил арбитров на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Порту» и «Локомотивом».
Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным арбитром матча будет итальянец Давиде Масса.
Ассистировать Массе будут его соотечественники Мауро Тонолини и Филиппо Мели. Дополнительные помощники судей — Массимилиано Иррати и Даниэле Довери. Четвертый рефери — Альберто Тегони.
Матч «Порту» — «Локомотив» состоится 6 ноября на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 23:00 мск.
Напомним, в третьем туре «Локо» уступил «Порту» со счетом 1:3.
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