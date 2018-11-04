Матч остановили из-за обнажённой болельщицы

Матч второго дивизиона чемпионата Нидерландов по футболу между «Рингсбургс Бойз» и «Амстердам» был ненадолго остановлен из-за появившейся на поле обнажённой болельщицы.
Об этом сообщается Tweede Divisie на своей странице в Twitter.
Kijk…dat zijn nog eens twee enorme…Boys! 🤣 (.) (.) #rijafc #tweededivisie pic.twitter.com/BEaZ4iaEVS— Tweede Divisie (@2deDivisie) 3 ноября 2018 г.
Девушка пробежала по всей игровой площадке с баннером и пыталась прикоснуться к нескольким футболистам, которые ей попадались на пути.
Стоит отметить, что болельщицу никто не остановил, и девушка смогла спокойно покинуть поле стадиона.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании высказалось против создания Суперлиги для топ-клубов Европы.