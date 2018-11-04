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Матч остановили из-за обнажённой болельщицы
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В матче чемпионата Нидерландов по футболу на поле выбежала обнажённая девушка 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Матч второго дивизиона чемпионата Нидерландов по футболу между «Рингсбургс Бойз» и «Амстердам» был ненадолго остановлен из-за появившейся на поле обнажённой болельщицы.
Об этом сообщается Tweede Divisie на своей странице в Twitter.
Девушка пробежала по всей игровой площадке с баннером и пыталась прикоснуться к нескольким футболистам, которые ей попадались на пути.
Стоит отметить, что болельщицу никто не остановил, и девушка смогла спокойно покинуть поле стадиона.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании высказалось против создания Суперлиги для топ-клубов Европы.
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