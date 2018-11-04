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«Алавес» проиграл «Эйбару»
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«Алавес» проиграл «Эйбару» 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: twitter.com/sdeibar
В матче 11-го тура чемпионата Испании «Эйбар» обыграл «Алавес» со счетом 2:1.
У хозяев голы забивали Хоан Хордан и Папакули Диоп, у гостей уже в компенсированное ко второму тайму время отличился Мануэль Гарсия.
Стоит отметить, что обе команды доигрывали матчи вдесятером. В середине первого тайма у «Алавеса» был удален Рубен Дуарте, а у «Эйбара» на 62-й минуте красную карточку получил Пабло Де Бласис.
«Алавес», набрав 20 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. «Эйбар» поднялся на одиннадцатую позицию, имея в активе 14 очков.
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