Глушаков остался в запасе «Спартака» на матч с «Уралом» 

Стал известен стартовый состав «Спартака» и «Урала» на матч 13-го тура чемпионата России, который пройдет на стадионе «Открытие Арена» (начало — в 19.00 по московскому времени).
«Спартак»: Максименко, Джикия, Кутепов, Боккетти, Петкович, Комбаров, Зобнин, Игнатов, Ташаев, Попов, Луиз Адриану.
Запасные: Ребров, Рассказов, Джано, Глушаков, Самедов, Мельгарехо, Р. Еременко, Ломовицкий, Тимофеев, Ханни.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров, Бавин, Бумаль, Эль-Кабир, Панюков, Ильин.
Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Брызгалов, Ходжаниязов, Бевеев, Динга, Евсеев, Чантурия, Араторе, Юсупов.