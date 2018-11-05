Черчесов озвучил состав сборной России

Озвучен состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи

Тренерский штаб сборной России по футболу озвучил состав команды на контрольный матч с Германией в Лейпциге 15 ноября и на игру в Лиге наций УЕФА со Швецией в Сольне 20 ноября.

Федор Чалов. Состав защитников почти не поменялся по сравнению с прошлыми матчами сборной, в него добавился футболист ЦСКА Кирилл Набабкин . Также в сборную вызваны еще два игрока из ЦСКА, ранее не сыгравшие за команду ни одного матча: Ильзат Ахметов

Полный состав опубликован на сайте РФС.