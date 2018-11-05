Черчесов озвучил состав сборной России

Тренерский штаб сборной России по футболу озвучил состав команды на контрольный матч с Германией в Лейпциге 15 ноября и на игру в Лиге наций УЕФА со Швецией в Сольне 20 ноября.
В списке 26 футболистов, в том числе три вратаря: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).
Состав защитников почти не поменялся по сравнению с прошлыми матчами сборной, в него добавился футболист ЦСКА Кирилл Набабкин. Также в сборную вызваны еще два игрока из ЦСКА, ранее не сыгравшие за команду ни одного матча: Ильзат Ахметов и Федор Чалов.
В сборную приглашены Александр Головин из французского «Монако», Денис Черышев из испанской «Валенсии».
Полный состав опубликован на сайте РФС.
Подготовку к матчу с Германией подопечные Станислава Черчесова начнут 12 ноября в Новогорске.